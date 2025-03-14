شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على تدشين شركات طيران جديدة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - د الإعلامي ياسر اليافعي أن وجود شركات تحمل أسم مدن جنوبية يعزز من الاستقلالية الاقتصادية لدى الجنوب . وقال اليافعي : البنوك وشركات الطيران التي تحمل أسماء أبرز مدن الجنوب، مثل عدن وحضرموت، بعد سنوات من التهميش، تمثل إنجازات اقتصادية جنوبية واستحقاقات طبيعية لما بعد انتصارات 2015. واختتم : فالاستقلالية الاقتصادية تعد خطوة أساسية على طريق تحقيق الاستقلال الإداري والمالي والعسكري والأمني والسياسي

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