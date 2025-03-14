سائق شاحنة يتعرض للضرب المبرح في هذه النقطة

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عدن - ياسمين التهامي - �عرض سائق شاحنة، للضرب المبرح، والاعتداء والإهانة، في إحدى نقاط التفتيش الحوثية بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن). ونشر سائق الشاحنة، الذي يدعى "شرف الشامي" مقطع فيديو على حسابه في "فيسبوك"، يناشد من خلاله زعيم المليشيات الحوثية، ويشكو بحرقة مما وصفه اعتداء "عصابة هيئة النقل"، بعد تعرّضه للضرب من قبل عناصر النقطة التابعة لها قرب مدرسة أسماء للبنات في حجة، على مرأى ومسمع من المارة، بحجة ارتكابه مخالفة. وطالب الشامي، زعيم الميليشيا بمحاسبة المعتدين وإنصافه، داعيًا إلى إيجاد حل جذري لمعاناة السائقين الذين يتعرضون لانتهاكات متكررة. يأتي ذلك بعد فرض مليشيا الحوثي، جبايات على سائقي الشاحنات، وتمنع مرورها من النقطة الحوثية، قبل دفع مبلغ خمسة آلاف ريال (تساوي 10 دولارات).

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