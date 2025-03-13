شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...الحوثيون يعلنون الجهاد على شاي الكبوس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن نشطاء موالون لميليشيا الحوثي التي صنفتها واشنطن منظمة إرهابية أجنبية حملة واسعة ضد رئيس مجلس إدارة مجموعة الكبوس التجارية، رجل الاعمال اليمني، حسن الكبوس، على خلفية مسلسل "معاوية" الذي تبثه قناة "إم بي سي".

ودعت كتائب الحوثي الالكترونية، التي يشرف عليه القيادي نصر الدين عامر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى حملة لمقاطعة منتجات شاي الكبوس، وذلك بسبب عرض إعلانات لهذه المنتجات خلال بث مسلسل "معاوية" على قناة MBC.

ونشر أحد نشطاء الحوثي يدعى، أميرالدين الولي، على منصة X (تويتر سابقًا) يقول: "قاطعوا شاي الكبوس .. مسلسل معاوية ،، في الـ MBC وإعلانات الكبوس هناك والكل ..! قتل خلق الله في صنعاء قبل سنتين عشان 5 آلاف ريال وهو بيعمل ..."

إلى ذلك، قال الاعلامي الحوثي، هيثم المتوكل في حسابه على منصة "إكس": "كيف تحوّل حسن الكبوس من تاجر إلى مخبر اقتصادي ينقل معلومات كاذبة ويدفع واشنطن لاستهداف رجال الأعمال الوطنيين...هل صنعاء ستسكت علي مايحصل ..".

وتأتي هذه الدعوات في سياق التوترات المستمرة بين ميليشيا الحوثي وبعض رجال الأعمال اليمنيين، حيث يُنظر إلى بعضهم على أنهم لا يتماشون مع توجهات الميليشيا أو يدعمون محتوى إعلاميًا لا يتوافق مع رؤيتهم.

من جانبه، رد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام المقيم في سويسرا، ياسر اليماني، على الحملة الحوثية ضد الكبوس قائلا: "حسن الكبوس عرفته عن قرب عندما كنت مديراً لمديرية الوحدة بامانة العاصمة صنعاء، تاجر ثابر واجتهد وتواضع ولم يتاجر بمعاناة اليمنيين".

وأضاف اليماني: "مثل هولاء الناس لا تعادوهم صبر وتحمل في ظلّ الحرب طوال عشره أعوام فضل البقاء في بلده وبين اهله، لايجوز آخر المطاف تختلفوا معه وتحاولون الاساءة اليه، اختلفوا معه بشرف (...) لملموا جراح اليمنيين لاتبحثوا لكم عن اعداء جدد وهم في الاصل ممن سوف تحتاجوهم يكونوا بجانبكم".