شكرا لبحثكم عن خبر الخرافات الصحية في اليمن: معتقدات متوارثة تهدد صحة الأم والطفل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خديجة الجسري _ نسوان فويس

في الثقافة اليمنية، كما في كثير من الثقافات، هناك معتقدات وخرافات متوارثة تتعلق بفترة الحمل والرضاعة، من هذه الخرافات الشائعة بين الأمهات اليمنيات المرض بسبب حضور عرس أو مأتم، يُعتقد أن الطفل إذا مرض فجأة، فقد يكون بسبب حضور الأم لعرس أو عزاء أثناء حملها أو بعد ولادتها، كذلك أكل التمر للمرضع، تعتقد بعض الأمهات أن أكل التمر بكثرة يزيد من حليب الأم، بينما قد تحذر أخريات من أطعمة معينة خوفاً من أن تسبب مغصاً للطفل عبر الحليب، وكثيراً من الخرافات الشائعة سنتناولها في هذا التقرير.

المرحلة الأولى من الحمل

المرحلة الأولى من الحمل تعد الأخطر نظرًا لارتفاع مخاطر الإجهاض والمضاعفات خلالها، لكن في الأرياف اليمنية تتجنب كثير من النساء زيارة الأطباء في هذه الفترة لعدة أسباب منها، ضعف الوعي الصحي؛ نقص التوعية بأهمية الفحوصات المبكرة أثناء الحمل يجعل العديد من النساء يعتقدن أن زيارة الطبيب لا ضرورة لها إلا في حالات الطوارئ أو مع تقدم الحمل.

تقول الاخصائية في النساء والتوليد الدكتورة سميرة التعزي لنسوان فويس إن هناك كثير من العوائق تمنع النساء من زيارة الأطباء في الشهور الأولى منها: التقاليد والموروث الثقافي: هناك اعتقاد سائد في بعض المناطق الريفية بأن الحمل في أشهره الأولى “أمر خاص” لا يجب الإفصاح عنه خوفًا من “العين” أو الحسد، مما يدفع النساء إلى التكتم وعدم السعي للرعاية الطبية المبكرة.

فوائد الزيارة المبكرة

الانفوجراف التالي يوضح الفوائد الصحية لزيارة الحامل المبكرة للطبيبة

المعتقدات الخاطئة حول تغذية الحامل

هناك شائعات وخرافات كثيرة حول تغذية الأم الحامل خاصة في الأشهر الأولى منها: عدم أكل التمر والعسل واللحوم الحمراء لأنها؛ تسبب إجهاض ويكبر الطفل بشكل متسارع؛ أيضاً أكل البسباس لأنه يسبب صلع للطفل وخرافات أخرى كثيرة يقول خبير التغذية الدكتور هيثم الشعيبي أنها خرافات لا دخل لها بالحمل إلا في حالة كانت لدى الحامل أمراض محددة وهذا يستدعي زيارة الطبيب.

آمال محمد تحكي لمنصة “نسوان فويس” بالقول: كنت حامل في الشهر الرابع وكان أبي يمتلك عدد من صناديق النحل وكنت أحب العسل لكن أمي منعتني منه حتى ولدت خوفاً من أنه يسبب اجهاض.

وتواصل أصبتُ بفقر دم نصحتني الطبيبة بالتمر لكن النساء منعيني من ذلك لسببين الأول أنه يسبب أجهاض الثاني أنه يسبب نزيف بعد الولادة.

تزامن حملها في عيد الأضحى إذ كانت في الشهر السادس ومُنعت من أكل اللحمة لأنها أيضاً تسبب اجهاض، ونمو مفرط للطفل، بحسب قولها

وتضيف آمال، بعد إن انتقلت للعيش بالمدينة وقابلت طبيبات حملت في مولودي الثاني أكلت العسل والتمر واللحوم وقمت بعد الولادة بصحة جيدة، بعكس طفلي الأول الذي حملت به في القرية، وبقيت أعاني خمسة أشهر بعد الولادة من مضاعفات الحمل والولادة.

المعتقدات الخاطئة حول مرض الأطفال

هناك العديد من المعتقدات الخاطئة المرتبطة بصحة الأطفال، والتي قد تؤثر سلبًا على الرعاية الصحية المقدمة لهم.

تقول سامية وهي مثقفة مجتمعية لمنصة “نسوان فويس”: كانت رغد ابنة العام والنصف تعاني من سوء تغذية حاد، وعزت أسرتها مرضها المتفاقم ونحالة جسدها بمرض ” الرداد ”

وهو مرض شائع في أرياف اليمن يعتقد بأن الطفل قبل أن يُخلق أو في فترة الرضاعة يصاب به في حال حضور والدته عرس أو موت، يصاب الطفل بهزال شديد لا يشفى منه.

وتضيف سامية: الطفلة أخذتها أسرتها إلى المقبرة يأسًا منهم بعودتها للحياة، لكنني لحقتهم وأجزمت إن الطفلة مصابة بسوء تغذية وخيم، وطلبت منهم نقلها لمستشفى النصر بالضالع، ماهي إلا أيام حتى تعافت الطفلة من المرض وبدأ جسدها يمتلئ، بعد إن كانت ستدفن حيّة استجابة لخرافات ما أنزل بها الطب من سلطان.

أخصائية التغذية العلاجية والحميات الدكتورة أسماء الشهاري قالت لمنصة نسوان فويس: يُعد سوء التغذية عند الأطفال من القضايا الصحية الخطيرة التي تؤثر على نموهم الجسدي والعقلي، مما قد ينعكس على مستقبلهم بشكل سلبي.

وترى الشهاري أن هذه المشكلة لا تتعلق فقط بعدم توفر الغذاء، بل تتأثر أيضًا بقرارات الأمهات، العادات الغذائية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وتضيف: يحدث سوء التغذية عندما لا يحصل الطفل على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمه للنمو والتطور، يظهر هذا في عدة أشكال، مثل: التقزم، الهزال، نقص الوزن.

الانفوجراف التالي يقدم نصائح للتغلب على سوء التغذية عند الأطفال

وبعيد عن الخرافات فإن سوء التغذية عند الأطفال يجب معالجته بالطرق السليمة وفقا لما يحدده الأطباء من نظام غذائي متكامل ومكملات غذائية الطبيب فقط من يحددها.