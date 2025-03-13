شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الت مصادر إن اشتباكات دامية نشبت بين مسلحين من قبائل اندلعت مواجهات مسلحة، الساعات الماضية، في محافظة مأرب، شمال وسط اليمن الدماشقة وآخرين من قبائل آل هضيلان، وذلك بعد مقتل مواطن يدعى سالم بن صالح البعاع وإصابة فايز بن ناصر بن عوشان من قبائل الدماشقة في منطقة أسفل الكولة بوادي عبيدة. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط حالة من التوتر المتصاعد. يأتي ذلك، في ظل مواجهات قبلية واسعة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي

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