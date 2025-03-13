عيدروس الزبيدي يلتقي بقبيلة من مأرب(صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - �هر عيدروس الزبيدي يوم امس بجانب قبيلة من مأرب

وبحسب مصادر فان عيدروس الزبيدي التقى بقبيلة مراد في عتق

واستقبلت قبيلة مراد برئاسة الشيخ أحمد محمد القردعي اللواء الزبيدي يوم امس في عتق.

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