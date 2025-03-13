شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قعات بهطول أمطار على هذه المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً صحواً وغائماً وهطول أمطار خفيفة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية، وطقساً صحواً وحاراً نسبياً في المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس قد يكون صحواً أثناء الليل والصباح الباكر، وتتشكل السحب المنخفضة نهاراً تتخللها خلايا ركامية متفرقة قد تهطل منها أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على أجزاء من غرب كل من صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إضافة إلى محافظات حجة، المحويت وريمة في فترة ما بعد الظهيرة. ومن المتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها إلى 26 عقدة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب. وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وحاراً نسبياً نهاراً، وتنشط الرياح لتصل أقصى سرعة لها إلى 24 عقدة مثيرة للأتربة والرمال. ودعا المركز المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية. ونبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.