شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ايران ترسل تحذير خطير للحوثيين وتطالبهم بسرعة تنفيذ هذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت إيران أدواتها "مليشيا الحوثي" من توقف وشيك لواردات الوقود عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة المليشيا، خلال أقل من شهر، وفقا لما أوردته وسائل إعلام نقلا عن مصدر في وزارة النفط التابعة للمليشيا بصنعاء المحتلة.

وقال المصدر، إن التحذير الإيراني أشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود خلال 25 يوما، في إطار قرار التصنيف الذي يستهدف المليشيا، وهذا الإجراء يشكل ضربة قوية للموارد المالية للحوثيين.

ويعتبر ميناء الحديدة المصدر الرئيس لإيرادات الوقود التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها العدائية تجاه الشعب اليمني.



