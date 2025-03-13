شكرا لبحثكم عن خبر عاجل : الرئيس الزبيدي يصل إلى محافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المهرة /13 مارس 2025م/ عماد باحميش

وصل اليوم إلى محافظة المهرة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي، برفقة عدد من الوزراء وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر مطار الغيضة الدولي.

وكان في استقبال الرئيس الزبيدي محافظ المهرة محمد علي ياسر ورئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي مجاهد بن عفرار ،بالإضافة إلى عدد من قيادات السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي والقيادات الأمنية والشيوخ والشخصيات الاجتماعية من مختلف مديريات المحافظة.

وعبّر أبناء المهرة عن ترحيبهم الكبير بقدوم الرئيس الزبيدي وزيارته للمحافظة مما يعكس حرصهم على تعزيز التعاون والتنمية في المحافظة.

ويتطلع المواطنون إلى نتائج إيجابية من هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المهرة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الرئيس الزبيدي لتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع لمطالبهم مما يعكس الاهتمام الكبير بقضايا المحافظة وتطلعات أبنائها.

ومن المتوقع أن تشمل زيارة الرئيس الزبيدي لقاءات مع المواطنين والمسؤولين لمناقشة القضايا المحلية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.