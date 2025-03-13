شكرا لقرائتكم خبر عن ليس له أعراض.. علامة خفية تكشف ارتفاع الكوليسترول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعرف ارتفاع الكوليسترول بأنه "القاتل الصامت" نظرًا لغياب الأعراض، ووفقًا لإحدى الدراسات، يمكن أن يشير الخلل الوظيفي الحسي إلى مستويات عالية، وفقًا لما ذكر موقع express.

ويحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم، وغالبًا ما يطلق على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة اسم الكوليسترول "الضار" لأنه يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وغالبًا ما تمر هذه العملية دون أن يتم اكتشافها.

وتشير الأبحاث إلى أن التغييرات في وظائفك الحسية يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، حيث فحص باحثون في دراسة نشرت في مجلة التغذية العلاقة بين اختلال الذوق والشم وتراكيز الكوليسترول في الدم.

واستخدم الباحثون استبيانًا لتقييم حاسة الشم المزمن واختلال التذوق لدى 12627 مشاركًا صينيًا (10418 رجلاً و2209 امرأة)، وتم تصنيف المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءً على عدد اختلالات الشم والتذوق، وتتراوح من 0 (الأفضل) إلى 2 (الأسوأ).

وتم استخدام نموذج خطي عام لاختبار الفروق في تركيزات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة في المصل والدهون الثلاثية (شكل آخر من الدهون) عبر مجموعات ذات حاسة شم وطعم مختلفة بعد التعديل حسب العمر والجنس والتعليم والمهنة والتدخين والشرب والسمنة وتاريخ أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وإصابة الرأس.

النموذج الخطي العام هو إطار عمل مفيد لمقارنة كيفية تأثير العديد من المتغيرات على المتغيرات المستمرة المختلفة، وجد الباحثون أن انتشار اختلال حاسة الشم والذوق كان 2.4 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.

وارتبط سوء حاسة الشم والخلل في التذوق بارتفاع تركيزات الكوليسترول الكلي، وخلص الباحثون إلى أنه في هذه الدراسة المقطعية الكبيرة، كان الخلل الوظيفي الكيميائي مرتبطًا بارتفاع تركيزات الكوليسترول الكلي في الدم بين البالغين الصينيين.

-كيفية تشخيص ارتفاع الكوليسترول

تجدر الإشارة إلى أن معظم الناس لن يواجهوا أي علامات تحذير محسوسة، فيمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول من خلال فحص الدم.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية أنهى قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا، فقد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري).

-كيفية خفض نسبة الكوليسترول المرتفع

يمكنك خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تحسين نمط حياتك، فهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

تشرح جمعية الكوليسترول الخيرية إن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وهي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والسمن واللحوم الدهنية والجبن، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة:

-زيوت نباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور

-أفوكادو، مكسرات وبذور

-دهون قابلة للدهن مصنوعة من الزيوت النباتية، مثل زيت عباد الشمس وزيت الزيتون

-الأسماك الزيتية.

