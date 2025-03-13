شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول إنتظار إستمر لسنوات حكومة صنعاء تعلن هذا الخبر السار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت جماعة الحوثي فتح طريق عقبة الحلحل التي تربط بين محافظتي أبين والبيضاء بوساطة محلية بعد سنوات من إغلاقها ما سيسهم في تخفيف معاناة المسافرين والمواطنين والتجار كما أعلنت استعدادها فتح طريق عقبة ثرة الذي يربط بين المحافظتين والمحافظات الأخرى ".*



كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول إنتظار إستمر لسنوات حكومة صنعاء تعلن هذا الخبر السار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.