شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر الرجال الذين يعانون من العقم عرضة لمرض خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي من جامعة تارتو في إستونيا أن الرجال الذين يعانون من العقم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان الوراثي.

تفاصيل الدراسة

اعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل متقدم طوره قسم الوراثة البشرية بالجامعة، حيث تم فحص 500 رجل يعانون من العقم، لتقييم أكثر من 150 جينًا مرتبطًا بالسرطان الوراثي.

النتائج

كشفت الدراسة أن من بين كل 15 رجلًا يعانون من العقم، هناك رجل واحد يحمل متغيرًا جينيًا يزيد من خطر إصابته بالسرطان الوراثي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

العقم والأمراض المزمنة

بحسب الدراسة المنشورة في مجلة Human Reproduction Open، يُعتبر ضعف الخصوبة أو العقم أحد عوامل الخطر للعديد من الأمراض المزمنة، مما يؤكد أهمية الفحوصات الجينية المبكرة للرجال الذين يواجهون مشكلات في الإنجاب.



