شكرا لقرائتكم خبر عن لخفض الكوليسترول...6 مشروبات تناولها في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت ترغب في خفض الكوليسترول الضار في الدم خلال شهر رمضان، فمن الضروري تناول بعض المشروبات الصحية التي تساهم في تحسين مستويات الدهون في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فيما يلي قائمة بأفضل المشروبات التي تساعد على خفض الكوليسترول، وفقًا لموقع Medical News Today:

الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على فقدان الوزن، لكنه أيضًا فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، لاحتوائه على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكينات.

حليب الصويا

يقلل حليب الصويا من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، وفقًا لتوصيات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

حليب الشوفان

يحتوي حليب الشوفان على ألياف البيتا جلوكان، التي ثبتت فعاليتها في تقليل امتصاص الكوليسترول من الطعام وخفض مستوياته في الدم.

عصير الطماطم

يحتوي عصير الطماطم على مركب الليكوبين، الذي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين توازن الدهون في الدم.

عصير التوت

يعد عصير التوت من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، مما يجعله فعالًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وحماية القلب والأوعية الدموية.

مشروب الكاكاو

يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة تُعرف بـ الفلافانول، والتي تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

الحرص على تناول هذه المشروبات بشكل منتظم خلال شهر رمضان يمكن أن يسهم في تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار في الدم.