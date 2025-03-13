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شاهد ما حدث في موكب عيدروس الزبيدي وأشعل غضب الجميع في جنوب اليمن

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شاهد ما حدث في موكب عيدروس الزبيدي وأشعل غضب الجميع في جنوب اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - a href=" "> نشرت قناة اخبارية تابعة للانتقالي مشاهد لموكب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بمئات الاطقم والمدرعات العسكرية، في استعراض غريب زائد عن الحاجة. وأثار موكب، عيدروس الزبيدي، جدلاً واسعاً في جنوب اليمن، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر موكبًا ضخمًا يضم عددًا كبيرًا من السيارات المصفحة والأطقم العسكرية، ما أثار استياء المواطنين. وعلّق السياسي اليمني علي البخيتي على المشهد، منتقدًا حجم الإنفاق على الموكب، مشيرًا إلى أن قادة دول كبرى لا يتنقلون بهذه الطريقة. وقال في منشور على حسابه: “كيف سيصدقك المانحون وأنت تطالب بالمساعدات، بينما تُنفق هذه الأموال على مواكبك؟ ما يُصرف على موكبك يكفي لإنارة عدن بالكهرباء 24 ساعة يوميًا.” وأثارت هذه المشاهد ردود فعل غاضبة بين المواطنين، الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية بدلًا من الإنفاق على المظاهر المترفة المبالغ فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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