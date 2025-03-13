شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما حدث في موكب عيدروس الزبيدي وأشعل غضب الجميع في جنوب اليمن والان مع التفاصيل

الأخ عيدروس الزبيدي: الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لا يتنقلون بهذا العدد الهائل من السيارات المصفحة والأطقم المسلحة.



كيف سيصدقك المانحون عندما تطالب بمساعدات ومنح للمحافظات الجنوبية وهم يروك تعبث بالأموال هكذا؟



الصرف على موكبك يكفي لإنارة عدن بالكهرباء 24/24 ساعة. pic.twitter.com/P1KVgcBtLx — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) March 12, 2025 "> الأخ عيدروس الزبيدي: الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لا يتنقلون بهذا العدد الهائل من السيارات المصفحة والأطقم المسلحة.



كيف سيصدقك المانحون عندما تطالب بمساعدات ومنح للمحافظات الجنوبية وهم يروك تعبث بالأموال هكذا؟



الصرف على موكبك يكفي لإنارة عدن بالكهرباء 24/24 ساعة. pic.twitter.com/P1KVgcBtLx — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) March 12, 2025 نشرت قناة اخبارية تابعة للانتقالي مشاهد لموكب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بمئات الاطقم والمدرعات العسكرية، في استعراض غريب زائد عن الحاجة. وأثار موكب، عيدروس الزبيدي، جدلاً واسعاً في جنوب اليمن، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر موكبًا ضخمًا يضم عددًا كبيرًا من السيارات المصفحة والأطقم العسكرية، ما أثار استياء المواطنين. وعلّق السياسي اليمني علي البخيتي على المشهد، منتقدًا حجم الإنفاق على الموكب، مشيرًا إلى أن قادة دول كبرى لا يتنقلون بهذه الطريقة. وقال في منشور على حسابه: “كيف سيصدقك المانحون وأنت تطالب بالمساعدات، بينما تُنفق هذه الأموال على مواكبك؟ ما يُصرف على موكبك يكفي لإنارة عدن بالكهرباء 24 ساعة يوميًا.” وأثارت هذه المشاهد ردود فعل غاضبة بين المواطنين، الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية بدلًا من الإنفاق على المظاهر المترفة المبالغ فيها. عدن - ياسمين التهامي - a href="">نشرت قناة اخبارية تابعة للانتقالي مشاهد لموكب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بمئات الاطقم والمدرعات العسكرية، في استعراض غريب زائد عن الحاجة. وأثار موكب، عيدروس الزبيدي، جدلاً واسعاً في جنوب اليمن، حيث انتشرت مقاطع فيديو تُظهر موكبًا ضخمًا يضم عددًا كبيرًا من السيارات المصفحة والأطقم العسكرية، ما أثار استياء المواطنين. وعلّق السياسي اليمني علي البخيتي على المشهد، منتقدًا حجم الإنفاق على الموكب، مشيرًا إلى أن قادة دول كبرى لا يتنقلون بهذه الطريقة. وقال في منشور على حسابه: “كيف سيصدقك المانحون وأنت تطالب بالمساعدات، بينما تُنفق هذه الأموال على مواكبك؟ ما يُصرف على موكبك يكفي لإنارة عدن بالكهرباء 24 ساعة يوميًا.” وأثارت هذه المشاهد ردود فعل غاضبة بين المواطنين، الذين طالبوا بتحسين الخدمات الأساسية بدلًا من الإنفاق على المظاهر المترفة المبالغ فيها.

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