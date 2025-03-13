شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء تحضيرهم عملية إرهابية...انفجار مرعب يستهدف قيادات حوثية وأجانب"تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بينهم قيادات ومقاتل يحمل الجنسية العراقية، فيما أصيب آخرون، جراء انفجار وقع أثناء قيامهم بتجهيز ألغام بحرية لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وبحسب مصادر مطلعة، وقع الانفجار مساء أمس الثلاثاء في منطقة الكثيب بمحافظة الحديدة، بالقرب من موقع عسكري سري تستخدمه المليشيا لتصنيع الألغام البحرية وتجهيز الزوارق المفخخة.

وأكدت المصادر أن المجموعة، التي كانت تضم قياديين ومقاتلين أجانب، كانت بصدد إطلاق زورق مفخخ، إلا أن خطأ تقنيًا أدى إلى انفجار ضخم، ما أسفر عن مقتلهم وإصابة آخرين نُقلوا إلى مستشفى الثورة في الحديدة.

يأتي هذا الحادث بعد إعلان الحوثيين استئناف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، متجاهلين الإدانات الدولية والتصنيفات الإرهابية الصادرة بحقهم، مما يعكس استمرارهم في تهديد الملاحة البحرية بإيعاز من إيران وخبراء عسكريين أجانب.