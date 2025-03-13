شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فلكية.. كم هي رواتب العليمي والزبيدي وطارق صالح ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بار اليمن الآن, اقتصاد وأعمال, الميدان اليمني 80 زيارة كشفت مصادر مطلع عن إنفاق مالي ضخم لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في عدن، في وقت تواجه فيه المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن أزمة مالية خانقة وانهيارًا اقتصاديًا متسارعًا. ووفقًا لما نقلته قناة “بلقيس” عن المصدر، فإن رئيس المجلس رشاد العليمي يتلقى شهريًا أكثر من ملياري ريال، بينما يحصل بقية الأعضاء، ومنهم عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، على 620 مليون ريال لكل منهم. كما يتلقى رئيس هيئة المصالحة محمد الغيثي ورئيس اللجنة الاقتصادية حسام الشرجبي 400 مليون ريال شهريًا، ليصل إجمالي هذه المخصصات إلى أكثر من 7 مليارات ريال شهريًا. ارتفاع غير مبرر في المخصصات المالية وبحسب المصدر، فإن هذه المخصصات شهدت ارتفاعًا غير مبرر، حيث كانت تبلغ نصف مليار ريال فقط عند إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، مما يثير تساؤلات حول أوجه إنفاق هذه الأموال، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة. تمويل سعودي إضافي يثير تساؤلات حول استقلالية المجلس وأشار المصدر إلى أن أعضاء المجلس يتلقون مخصصات مالية إضافية من السعودية ، ما يثير الشكوك حول مدى استقلالية القرار السياسي للمجلس في إدارة شؤون البلاد، خصوصًا في ظل استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمات الخدمية.

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