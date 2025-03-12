شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة في باب اليمن بصنعاء وسط حالة رعب(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مواطنون بانفجار سيارة تعمل بالغاز عقب اندلاع حريق فيها بباب اليمن بصنعاء عصر الاربعاء.

وبحسب مواطنون فان احتراق السيارة تسبب بانفجارها وتصاعد اعمدة الدخان من المكان واشاروا الى ان حالة رعب وهلع سادت المكان عقب الانفجار

وتسبب الانفجار باصابات وباضرار مادية.



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