شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...إيقاف مسؤول أمني كبير في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إدارة أمن العاصمة المؤقتة عدن، عن إيقاف مدير شرطة العماد النقيب "سالم علي منصور دافق"، وإحالته للتحقيق، بسبب مخالفته للإجراءات الأمنية.
وقد نشر دافق مذكرة رسمية طالب فيها ملاك الهناجر والمصانع والأحواش والمزارع بدفع الزكاة السنوية لشرطة العماد، وهو ما اعتبره مدير الأمن مخالفًا لمهام رجال الأمن.
وقال مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي إن هذا التصرف يعد تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة لرجال الأمن، ويخالف القوانين والأنظمة المعمول بها. وتم إيقاف دافق عن العمل وإحالته للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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