شكرا لقرائتكم خبر عن بالصورة .. ظهور قيادي مؤتمري رفقة الشيخ سلطان العرادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر قيادي مؤتمري بارز رفقة الشيخ سلمان العرادة محافظ محافظة مأرب .

حيث جمع حديث ودي وأخوي في الشأن العام والهم الوطني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب الشيخ سلطان بن علي العرادة بالشيخ عبدالقوي احمد عباد شريف محافظ محافظة صنعاء وربعه بني ضبيان . وذلك أثناء تقديم واجب العزاء في وفاة عمه الشيخ محمد عباد شريف.

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