شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن عدد الوزراء المؤيدين والمعارضين لبن مبارك(انقسام كبير داخل الحكومة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر عن انقسامات حادة داخل حكومة بن مبارك.

وقالت المصادر: التقسيم الحالي داخل مجلس الوزراء

يشهد مجلس الوزراء في الوقت الراهن انقسامًا واضحًا بين أعضائه، حيث تتوزع مواقف الوزراء على النحو التالي:

واضافت: 7 وزراء يطالبون بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك و 7 وزراء يدعمونه ويؤيدون استمراره في منصبه.

واختتمت: 7 وزراء يتخذون موقفًا محايدًا، دون تأييد أو معارضة لأي من الطرفين و 3 وزراء يلعبون دور المصلحين والوسطاء بين الفرق الثلاث.



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