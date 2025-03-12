شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الح وثي توجه رسالة غير متوقعة للسعودية .. ماذا تضمنت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد قيادي حوثي على إعلان سعودي حول استئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر نتيجة منع دخول المساعدات إلى غزة.

وقال القيادي الحوثي حسين العزي في تدوينة على ( إكس ): ليس ضد الملاحة كما تقول (العربية) وإنما ضد السفن الاسرائيلية فقط.

واضاف: هو إجراء إنساني بامتياز الغرض منه حث العدو على إدخال السلع المنقذة للحياة في غزة طبقا لاتفاق المرحلة الاولى وانسجاما مع القوانين الدولية التي تجرم محاصرة المدنيين.

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