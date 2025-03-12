شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تصوير مشاهد رومانسية ومخلة بالآداب...مسلسل يمني يثير ضجة واسعة "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار مسلسل يمني ضجة واسعة في الأوساط اليمنية بسبب تصوير مشاهد رومانسية في مدرسة، مما أثار استنكارًا واسعًا بين المواطنين.
ويعرض المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي، وقد تسبب في غضب العديد من المستخدمين، الذين دعوا إلى إيقاف بثه.
وتعبر المشاهد المثيرة للجدل على أنها غير لائقة وتنتهك القيم والمعايير الثقافية اليمنية، خاصة أنها تحدث في مدرسة فضلا عن مشاهد اخرى في الاراضي الزراعية والمنازل.
ودعت العديد من الشخصيات العامة والسياسية إلى إيقاف بث المسلسل، معتبرين إنه يضر بالقيم والمعايير الثقافية اليمنية.
يذكر أن المسلسل يصور حياة الشباب في ريف تعز، ويحاول التطرق إلى بعض القضايا الاجتماعية، لكنه فشل في ذلك بسبب تصويره لمشاهد رومانسية غير لائقة.
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