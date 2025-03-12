شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لعملية اغتيال السفير السوري السابق لدى اليمن داخل منزله "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اغتيال وزيرسوري، عمل سابقًا في اليمن.

وقال المرصد، إن مسلحين مجهولين اغتالوا، فجر اليوم الأربعاء، السفير السوري المنشق، نورالدين اللباد، وشقيقه في مدينة الصنمين بريف درعا.

ووفق المرصد، فإن المسلحين استهدفوا بالأعيرة النارية السفير السابق نور الدين اللباد وشقيقه عماد في منزل السفير، قبل أن يلوذوا بالفرار.

واللباد كان وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا.

وانشق نور الدين اللباد عن النظام عام 2013، والتحق في صفوف الثورة السورية، وعمل ممثلاً للائتلاف في فرنسا.

وشهدت مدينة الصنمين مؤخرا معارك بين قوات الأمن السوري، ومجموعة "محسن الهيمد"، التي كانت تعمل لدى الأمن العسكري في نظام بشار الأسد.

وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بين مقاتلين مرتبطين بالحكومة السورية الجديدة وقوات موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.