شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق عاجل لمجلس الامن بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قادت روسيا الاتحادية مجلس الأمن الدولي الى الاتفاق على موقف جديد بشأن اليمن، حيال نذر استئناف الحرب في اليمن والتطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن، إثر ااعلان جماعة الحوثي استئناف هجماتها على الكيان الاسرائيلي وسفنه حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

صرح بهذا القائم بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، يفغيني كودروف، معلنا في بيان رسمي مقتضب، عن اتفاق الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في رفضهم "أي خطوات قد تؤدي إلى جولة جديدة من تصعيد الصراع في اليمن وما حولها". حسب تعبيره.

وقال القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، كودروف، في بيان على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا): "اليوم اشتركت في اجتماع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن لدى اليمن مع المبعوث الاممي هانس غروندبرغ وناقشنا بالتفصيل سبل حل الأزمة اليمنية".

مضيفا: "من جانبي، أكدت على أهمية بذل المزيد من الجهود الفعّالة لاستئناف التسوية السياسية في الجمهورية اليمنية مع ضرورة مراعاة مواقف كافة أطراف الصراع بهدف إعادة عملية المفاوضات سريعاً". دون الاشارة إلى "خارطة الطريق لتحقيق السلام الشامل في اليمن".

واختتم القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، كودروف، ، بيانه بالقول: "يسعدني أن أشير إلى أن جميع المشاركين في الاجتماع تحدثوا ضد أي خطوات قد تؤدي إلى جولة جديدة من تصعيد الصراع في اليمن وما حولها". ما اعتبره مراقبون تحولا في الموقف الدولي من اليمن.

يتزامن هذا مع اعلان القيادة المركزية للقوات الامريكية (سنتكوم)، انها نسقت عسكريا مع الكيان الاسرائيلي وثلاث دول في المنطقة بجانب قيادة الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي، باستئناف هجماتها على الكيان الاسرائيلي وسفنه حتى يرفع حصاره لقطاع غزة.

ترافق هذا مع اصدار المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، منتصف ليل الثلاثاء (11 مارس)، اعلان انتهاء مهلة الجماعة واستئناف الهجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة المفخخة على سفن الكيان الاسرائيلي والمتعاونة معه والمتجهة اليه، حتى رفع الحصار عن غزة.