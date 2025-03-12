شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...مقتل عقيد في جهاز الامن والمخابرات التابع للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قي عقيد في جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي مصرعه في ظروف غامضة، حيث تم العثور على جثته ملقاة على قارعة الطريق في محافظة صعدة، معقل الجماعة.

وأفادت مصادر محلية بأن العقيد عبدالواحد المراني، الذي كان يرأس إدارة في الجهاز، تعرض لعملية اغتيال غامضة.

وتشير المصادر إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر، مما يرجح فرضية وجود صراعات داخلية متصاعدة ضمن صفوف الجماعة.

وأوضحت المصادر أن معظم الذين تم اغتيالهم ينتمون إلى جهاز الأمن والمخابرات، الذي تم تشكيله من دمج ثلاثة أجهزة استخباراتية سابقة.

وتتزامن هذه الاغتيالات مع تصفية شخصيات بارزة أخرى، مثل البروفيسور عبدالملك المتوكل، والدكتور أحمد شرف الدين، والإعلامي عبدالكريم الخيواني، وحسن زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين.

وترجح المصادر أن جناح صعدة المرتبط بإيران متورط في عمليات تصفية القيادات الرافضة لتوجهات الجماعة، وتتهمه بالسعي لفرض نموذج حكم شيعي طائفي في اليمن.

وتؤكد المصادر أن هذه الصراعات تعكس تصدعًا داخليًا في صفوف الحوثيين، وتؤشر إلى تصاعد التوترات بين أجنحة الجماعة المتصارعة على النفوذ.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة...مقتل عقيد في جهاز الامن والمخابرات التابع للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.