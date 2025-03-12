شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان الحرب على جماعة الحو ثي.. القيادة المركزية الأمريكية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة "إكس" تفاصيل حول تصاعد هجمات جماعة الحوثيين، المعروفة بـ"أنصار الله"، على السفن التجارية الدولية وأفراد القوات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ عام 2023.

وأوضح البيان أن الحوثيين كثّفوا هجماتهم، مستثنين السفن التي ترفع العلم الصيني، مما تسبب في اضطرابات اقتصادية عالمية كبيرة. وأدت هذه الهجمات إلى إجبار السفن على تغيير مساراتها عبر طرق أطول حول القارة الأفريقية، ما زاد من تكاليف النقل وأسهم في ارتفاع معدلات التضخم العالمي.

وفي خطوة حاسمة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أن هجماتهم المتكررة تشكل تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولأمن حلفائها الإقليميين، ولاستقرار التجارة البحرية العالمية. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب الثابت بالقضاء على قدرات الجماعة وعملياتها، بهدف وضع حد لهجماتها المستمرة التي استهدفت مئات السفن التجارية.

وأضاف بيان أمريكي أن التصنيف جاء نتيجة سلسلة من الهجمات التي هددت الأمن القومي الأمريكي، مؤكدًا أن الإدارة ملتزمة بحماية مصالحها الوطنية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من وعود سابقة لإدارة ترامب بمواجهة التهديدات المتصاعدة في البحر الأحمر، مما يضع الحوثيين تحت ضغط متزايد لوقف عملياتهم العسكرية في المنطقة.