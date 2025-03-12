شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب ارتفاع السكر التراكمي في رمضان.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري نصائح لتجنب ارتفاع السكر التراكمي خلال شهر رمضان المبارك.

وقال إن أفضل شيء يأكله الصائم عند الإفطار التمر الرطب “البلح” أفضل من التمر المحشي وجميع أنواع التمر الأخرى، خاصة وأنه يحتوي على ألياف عالية، بشرط عدم تناول أكثر من 3 حبات.

ونصح بتناول التمر ببطء ومضغه جيدا ثم صلاة المغرب ثم الانتظار 30 دقيقة لتناول الأطعمة الأخرى بعد الصلاة، وتجنب الأطعمة التي بها نشاويات مثل الأرز أو الخبر أو المعكرونة ويفضل تناول حساء دجاج أو خضار أو سمك.

وأضافت أنه يمكن تناول سلطة بها زيت زيتون أو زيت التفاح، وبعدها يمكن تناول اللحمة والبيض والنشاويات أرز أو معكرونة.

ونصح بوضع زيت الزيتون والخضراوات على الأرز والمعكرونة ويفضل أن تكون بنية، ونصح بتناول الخبز المصنوع بالبيت من الحبوب الكاملة، ويمكن إضافة اليانسون أو السمسم إليها.

كما حذر من تجنب شرب القهوة والشاي أثناء الطعام لكونها تقلل من امتصاص الجسم من العناصر الغذائية، ونصح بشرب الشاي الأخضر.

وشدد على ضرورة على تجنب تناول اللحوم بكثرة في السحور، مشددا على أن يكون وجبات السحور خفيفة وتناول أيضا سلطة، ويمكن تناول الشاي الأخضر مع الاهتمام بشرب الماء.