شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة الحموضة في رمضان.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف استشاري الجهاز الهضمي د. محمد صلاح عن عادات خاطئة تؤدي إلى زيادة الارتجاع المريئي والحموضة في رمضان .

وقال خلال برنامج صحتك في رمضان المذاع على قناة العربية إف إم: الارتجاع الحامضي يحدث نتيجة اتساع الحجاب الحاجز، أو نتيجة زيادة إفراز المعدة وهذا يحدث في أي وقت ولكن يزداد في شهر رمضان بسبب النوم بعد الأكل و الأكل الحراق والأكل السريع والأكل بكميات كبيرة والأطعمة الدسمة وكثرة المشروبات .

وتابع: الارتجاع الحامضي له مضاعفات سريعة يشعر بها المريض مباشرة مثل مرارة في الفم تعب بمنطقة الصدر والتجشؤ ورائحة الفم الكريهة وله مضاعفات تحدث على المدى الطويل حيث ممكن يؤدي إهمال علاجة إلى حدوث سرطانات أسفل المرئ .