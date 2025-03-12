شكرا لقرائتكم خبر عن "إمبراطورية مالية حوثية خفيّة: كيف يدفع الحوثيون مرتبات مضاعفة للشعب اليمني؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري عن حجم الإمبراطورية المالية التي تمتلكها جماعة الحوثي في اليمن، مشيرًا إلى أن هذه الموارد المالية الضخمة يمكن أن تُستخدم لتحسين حياة الشعب اليمني بدلًا من تمويل الحروب. وأوضح الداعري أن الجماعة تستثمر ملايين الدولارات في تطوير ترسانتها العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا.

وأشار الداعري إلى أن الحوثيين يروجون لفكرة تصنيع الأسلحة محليًا في مناطق مثل باب اليمن وصعدة، بينما تشير الأدلة إلى أن هذه الأسلحة تُهرّب عبر البحر والبر من دول أخرى، مما يكشف زيف ادعاءاتهم حول قدراتهم التصنيعية الذاتية.