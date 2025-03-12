شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالبنك المركزي يكشف موعد صرف مرتبات العسكريين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش الصحفي علي منصور مقراط أن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أبلغه بتدشين صرف رواتب العسكريين لشهر فبراير الماضي خلال الساعات القادمة.

وذكر الصحفي العميد علي مقراط أن شيكات الاشعارات البنكية وصلت من وزارة المالية إلى البنك قبل أيام وتأخر الصرف لظروف استثنائية يواجهها البنك المركزي شحة السيولة وعدم وجود إيرادات حسب مصدر مسؤول كبير في البنك حينها ، لكن مصدر آخر أكد أمس أن الصرف سيتم خلال الساعات القادمة وليس اليومين القادمين.

على الصعيد نفسه عبر الصحفي المعروف علي منصور مقراط عن اسفه الشديد لاشارته في مقاله ألذي نشر أمس بعدم رد محافظ البنك المركزي الاستاذ احمد غالب المعبقي على تواصله معه عبر الواتساب



لافتاً أنه علم اليوم أن المحافظ أصيب بوعكة صحية وغادر البلاد للعلاج في الاردن يوم الاحد الماضي.

وتمنى مقراط من الله تعالى الشفاء العاجل للاخ العزيز الدكتور أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي اليمني وأن يقوم بالسلامة ويعود إلى أرض الوطن متشافيا متعافيا بمشيئة الله لمواصلة مهامه الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي يحتاج البلد إلى أمثاله من الشرفاء والعقول الاقتصادية المتميز