شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تهتز مجدداً في اليمن.. ومخاوف من كارثة وشيكة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الاهتزازات الأرضية في اليمن، في مؤشر لافت على تصاعد النشاط الزلزالي الذي يثير تساؤلات حول أسبابه وتداعياته المحتملة.

وأعلن مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في ذمار عن رصد هزة أرضية خفيفة شمال غرب اليمن، مساء يوم الثلاثاء 11 مارس/آذار 2025.

وذكر المركز في بيان له أن قوة الهزة بلغت 2.7 درجة على مقياس ريختر، وتم تسجيلها عند الساعة 6:17 مساءً، على بعد 14 كيلومتراً جنوب غرب محافظة المحويت.

وأوضح المركز أن الهزة لم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، مشيراً إلى أنها ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة.

وفي وقت سابق، كان مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين قد أعلن، يوم الاثنين 10 مارس/آذار 2025، عن رصد هزة أرضية أقوى بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة شرق خليج عدن.

وفي سياق متصل، حذر خبراء جيولوجيون من احتمال وقوع زلزال كبير قد يطال عدة دول، بينها اليمن، نتيجة التغيرات الجيولوجية الناجمة عن تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، حيث أشاروا إلى أن الضغوط الهيدرولوجية المتزايدة على الصدوع الجيولوجية في المنطقة قد تؤدي إلى نشاط زلزالي غير مسبوق في المستقبل القريب.