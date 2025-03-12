شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضه توقيع شيك مرتباتها حركة فتح تصطف مع نتنياهو ضد حماس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عى حركة فتح لتبرير موقفها المخزي واصطفافها مع العدو الصهيوني في تدمير الضفة الغربية وقتل أبنائها بترديد نفس مبررات العدو الصهيوني الذي يحمل حماس وفصائل المقاومة مسؤولية جرائمه في قطاع غزة. وصدر عن حركة (فتح) الموالية للعدو الصهيوني والتي تحظى برعايته وتخضع لسيطرته بيانا اعتبرت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس متورطة بدماء عشرات الآلاف من الشهداء وتدمير قطاع غزة. وقالت فتح إن حماس بمفاوضاتها مع الأمريكي والإسرائيلي تعيد تموضعها السياسي للحفاظ على مصالحها السلطويّة كسلطة أمر واقع بعدما زجت بالشعب الفلسطيني في غياهب المجهول. ويرى مراقبون في بيان حركة فتح أنه بيان خرج من مكتب نتنياهو الذي رفض التوقيع على شيك المرتبات الخاصة بحركة فتح حيث استقطع نتنياهو من مرتبات سلطات عباس أكثر من 50% لصالح قتلى وجرحى الجيش الصهيوني. جدير بالذكر أن الكيان الصهيوني هو من يدفع لحركة فتح مرتباتها من رئيسها محمود عباس حتى أصغر موظف وجندي في الحركة ممن يلاحقون المقاومين ويقتلوهم في الضفة الغربية جنبا إلى جنب مع جنود الصهاينة، وفقا لما يعرف بالتنسيق الأمني بين سلطات عباس والكيان الصهيوني.

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