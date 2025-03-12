شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العليمي يتخذ القرار النهائي بخصوص اقالة بن مبارك من رئاسة الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة عدن، اخيرا حسم مصير رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك، بعد اثبات فشله في قيادة الحكومة وكبح التدهور المتسارع للاوضاع، وثبوت اتهامات بتورطه في قضايا فساد.

وأكدت مصادر وزارية وسياسية ان اجتماعا لوزراء ونواب الوزراء في الحكومة المتواجدين في عدن، رأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلص إلى الاجماع على تغيير رئيس الحكومة احمد بن مبارك، في اسرع وقت.

جاء بين هذه المصادر، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الاعلامي فتحي بن لزرق، الذي نقل عن مسؤولين في الحكومة أن قصر معاشيق الرئاسي شهد ظهر الثلاثاء اجتماعا عاصفا ومطولا، اسفر عن اجماع على اقالة "بن مبارك".

وقال "بن لزرق" في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "اجتماع عاصف في معاشيق": "شهد قصر معاشيق ظهر اليوم اجتماعاً عاصفاً ضم وزراء الحكومة المتواجدين في عدن ونواب الوزراء الغير موجودين في عدن".

مضيفاً: "استمر الاجتماع ساعة ونصف وبدأ في الثانية بعد الظهر واستمر حتى الثالثة والنصف عصرا. طرح الوزراء مطلب موحد وهو تغيير رئيس الوزراء الحالي احمد عوض بن مبارك واتهموه بالفشل في ادارة الحكومة".

وتابع: "اعلن الوزراء مواصلتهم مقاطعة كافة الجلسات التي سيدعو بن مبارك لعقدها مستقبلا".

منوهاً بأن "العليمي طلب من الوزراء حضور الجلسة وأكد ان قيادة المجلس الرئاسي توافقت على تعيين بديل لبن مبارك لكنها لاتزال في طور مشاورات البحث عن بديل".

مؤكداً "انتهاء الاجتماع دون التوصل لاتفاق بخصوص إمكانية عقد اي اجتماع جديد للحكومة". مشيراً إلى "أن الاجتماع عقد بغياب جميع وزراء المجلس الانتقالي".



