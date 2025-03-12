مجلة روسية تصعق امريكا وبريطانيا وإسرائيل وكل خصوم اليمن بهذه المعلومات

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عدن - ياسمين التهامي - جلة روسية تصعق امريكا وبريطانيا وإسرائيل وكل خصوم اليمن بهذه المعلومات المرعبه والخطيرة للغاية أكد تقرير لمجلة روسية مختصة بالشؤون العسكرية، الثلاثاء، أن الجناح العسكري لحركة أنصار الله في اليمن، والمعروفة باسم الحوثيين، يمتلك مخزونات كبيرة من الأسلحة والمعدات، وأن الأسلحة تشمل، على وجه الخصوص، أنظمة صاروخية من أنواع مختلفة ولأغراض مختلفة، وفي الوقت نفسه لم تتمكن أجهزة الاستخبارات الأجنبية حتى الآن من تحديد التركيبة الدقيقة لهذه "القوات الصاروخية"، وحجم ترساناتها، ومصادر إمدادها، وما إلى ذلك. وقال تقرير مجلة "TOP WAR"، الروسية، وترجمته (البوابة الاخبارية اليمنية YNP)، :" لقد أثبت الحوثيون أنهم قوة عسكرية خطيرة بالفعل في منتصف العقد الماضي، وقد نجحوا في مقاومة المجموعات المحلية الأخرى وقوات التحالف الدولي، وفي خريف عام 2023، شنت إسرائيل عملية أخرى في قطاع غزة، وردت أنصار الله على الفور. وتعهدت الجماعة مجددا بتقديم المساعدة للفلسطينيين بكل الطرق الممكنة. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأت محاولات إطلاق هجمات صاروخية ضد السفن الإسرائيلية وحلفائها والسفن المبحرة بالقرب من السواحل اليمنية". ---الأسلحة الصاروخية: وبحسب التقرير، من أبرز الأسلحة الموجودة في ترسانة الحوثيين، أنظمة الصواريخ بعيدة المدى من مختلف الفئات. وتمتلك جماعة أنصار الله المقاتلة صواريخ باليستية وصواريخ كروز لمهاجمة الأهداف الأرضية، بالإضافة إلى أنظمة مضادة للسفن، وفي الوقت نفسه، هناك سلسلة كاملة من العينات المماثلة معروفة، ومن غير المستبعد أن يتم إثرائها بمنتجات جديدة في المستقبل. وأضاف التقرير في عام 2015، قام الحوثيون بتطوير وبدء استخدام صاروخ القاهر-1 العملياتي التكتيكي، وفي جوهره، كان صاروخًا مضادًا للطائرات من نظام S-75، تم تحويله للطيران على مسار باليستي. وكان مدى هذا الصاروخ 250 كيلومترًا. وقد تم تطويره لاحقًا بشكل أكبر، مما أدى إلى تحسين ميزاته الرئيسية. متابعا:" في عام 2016، تم تقديم أول صاروخ من سلسلة بركان. كانت تعتمد على ذخيرة مجمع 9K72 Elbrus واسع الانتشار وتتميز بخصائص محسنة، وبفضل التحسينات الكبيرة، أصبح من الممكن تحقيق مدى إطلاق نار يصل إلى 700-800 كيلومتر على الأقل. ومنذ عام 2023، تنفذ وحدات الصواريخ التابعة لأنصار الله هجمات منتظمة على السفن والقوارب المارة بالقرب من سواحل اليمن. ---قوات كاملة: ولفت التقرير العسكري الروسي، أن الجناح العسكري لأنصار الله تجاوز منذ فترة طويلة الصورة النمطية لمنظمة مسلحة في الشرق الأوسط وتحول إلى جيش كامل القدرات، وهي تتكون من القوات البرية التي تشمل مكونات وهياكل مختلفة. مضيفا": لقد واجهت عملية إنشاء مثل هذا الجيش العديد من المشاكل والقيود، ولكن حتى في ظل هذه الظروف كان من الممكن تحقيق نتيجة رائعة حقا. متابعا:" لقد نجح الحوثيون، في إنشاء قوات صاروخية خاصة بهم. إنهم يمتلكون أنواعًا مختلفة من الأسلحة وهم قادرون على حل المهام الأساسية المختلفة. وتسمح هذه الأنظمة الصاروخية أو غيرها بمهاجمة العدو في ساحة المعركة أو في العمق التكتيكي، وكذلك على مسافات كبيرة من حدود اليمن". وأكد التقرير أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى تتخذ إجراءات لمحاربة أنصار الله ويهدفون إلى تحديد البنية التحتية العسكرية لهذه الحركة وتدميرها. وفي الوقت نفسه، ليس لديهم معلومات مفصلة عن الحوثيين، وهو ما يجعل القتال صعبا، علاوة على ذلك، قبل أيام قليلة، صنفت وزارة الخارجية الأميركية رسميا جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية ---الإنتاج والتوريد: ووأضح التقرير أنه لا توجد معلومات كاملة ومفصلة عن كيفية ومكان حصول الحوثيين على أسلحتهم ومعداتهم وذخائرهم. وفي الوقت نفسه، يتم التعرف على حقائق فردية من هذا النوع ويتم تقديم تقييمات مختلفة. وبشكل عام، نحن نتحدث عن عدة "مصادر" تتكامل مع بعضها البعض، وتسمح للجناح العسكري لأنصار الله بمواصلة أنشطته. مضيفا:" على الرغم من القيود الخطيرة التي تواجهها، فإن اليمن تتمتع ببعض الإمكانات الصناعية. ويتم استخدام الشركات الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله لإصلاح الأسلحة، وحيثما أمكن، لإنتاج بعض المنتجات العسكرية". وقال التقرير:" أثبت الحوثيون مراراً وتكراراً قدرتهم على مهاجمة وتدمير الأهداف السطحية، وفي مقدمتها السفن التجارية والأساطيل الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء محاولات لمهاجمة أهداف في أراضي العدو البعيدة. تجدر الإشارة إلى أن صواريخ OTRK والصواريخ المضادة للسفن ليست الأسلحة اليمنية الوحيدة المناسبة للضربات بعيدة المدى. ويشهد مجال الطائرات بدون طيار أيضًا تطورًا قويًا. وتكمل بعض أنواع هذه المعدات الأسلحة الصاروخية عند تنفيذ مهام الضربة. يشار إلى أن الحوثيين قادرون على إخفاء تفاصيل تطور جيشهم. ورغم كل الجهود التي تبذلها أجهزة الاستخبارات الأجنبية، فإن تركيب وعدد ترساناتها الصاروخية لا يزال مجهولا. حتى المصدر الدقيق للأسلحة وأماكن إنتاجها وطرق نقلها وما إلى ذلك. لا تزال الشكوك قائمة. وينجح أنصار الله وحلفاؤهم في إخفاء هذه المعلومات، مما يقلل بشكل كبير من قدرات خصومهم -

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