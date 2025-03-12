شكرا لقرائتكم خبر عن "غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع حوثية في الحديدة "المواقع المستهدفة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحرك عسكري جديد، شن الطيران الأمريكي غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع حوثية استراتيجية في محافظة الحديدة. وفقًا لمصادر ميدانية، تم استهداف أجهزة رادارات عسكرية تابعة للحوثيين في المنطقة، مما أدى إلى تدمير الأجهزة وتخريب المواقع المستهدفة.

الغارة الجوية استهدفت رادرات حوثية في مبنى القاعدة البحرية بالكثيب، الذي يقع بالقرب من ميناء الحديدة. هذه الغارة تعتبر الأولى من نوعها بعد فترة التوقف في الهجمات الجوية على مواقع الحوثيين، والتي تسببت في توترات عسكرية في المنطقة.

الغارات الأمريكية تأتي في وقت تهدد فيه المليشيا الحوثية باستئناف الضربات على السفن في البحر الأحمر. هذه التحركات العسكرية تثير تساؤلات حول تداعياتها على الوضع العسكري في المنطقة وتعيد التوترات إلى الساحة.