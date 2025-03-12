هتبقي قمر 14.. أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة من أول استعمال

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عدن - ياسمين التهامي - جد الكثير من العادات التي لا بد من اتباعها كجزء من روتين العناية اليومي بالبشرة، منها استخدام الزيوت الطبيعية التي تساعد على شد البشرة، حيث أن هذه الزيوت من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة، وإذا لم يكن مفيد حيث أنه لا يسبب أي ضرر للبشرة، وعند المقارنة بالمنتجات التي يوجد بها مواد كيميائية، علاوة على أن مشكلة التجاعيد هي من أكثر المشاكل التي تؤرق وتزعج الكثير من السيدات، حيث إنهم يريدون الحصول على بشرة مشدودة ونضرة ومليئة بالحيوية، فتوجد مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تساهم في مكافحة التجاعيد، إذ تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي يساعد على شد البشرة.أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد زيت الزيتون يشتهر زيت الزيتون بغناه بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، إذ يحتوي على فيتامينات أي وإي، التي تحارب الجذور الحرة وطريقة استخدامه على النحو التالي: قومي بإحضار طبق واخلطي به القليل من زيت الزيتون مع القليل من العسل وبعض قطرات الجليسرين ثم قومي بمزج المكونات معًا حتى تتجانس. ومن ثم، ضعي الخليط على البشرة التي تعاني من التجاعيد مع التدليك برفق. كرري نفس الوصفة مرتين بشكل يومي. زيت اللوز كما أن زيت اللوز هو من المكونات الطبيعية التي تعمل على منع ظهور التجاعيد ومحاربة الشيخوخة لإحتوائه على فيتامين أي والكالسيوم وحمض الفوليك، وطريقة استخدامه كما يلي: قومي بوضع القليل من زيت اللوز على البشرة المصابة بالتجاعيد. دلكي البشرة برفق واتركي الزيت عليها حتى تمام الامتصاص. كرري الوصفة مرتين بشكل يومي. زيت جوز الهند ويعتبر زيت جوز الهند هو من بين الزيوت المرطبة إذ أنه يجعلها مشرقة وأكثر شباب وحيوية، لامتلاكه خصائص تجعلها مرنة وبالتالي يساعد على تعزيز القدرة للتخلص من التجاعيد ومكافحتها، وطريقة استخدامه كما يلي: أولًا، دلكي البشرة بكمية من زيت جوز الهند على الوجه مع عمل حركات دائرية لعدة دقائق. ومن ثم، اتركيه على البشرة طوال الليل. كرري نفس الخطوات قبل الذهاب للنوم

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