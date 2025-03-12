شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي يطالب بإجراء تعديلات في الرئاسة وتشكيل حكومة كفاءات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لب إعلامي بإجراء تعديلات في الرئاسة وتشكيل حكومة كفاءات تكون الكفاءة والنزاهة والقدرة على العطاء أساس الاختيار للوزراء، مؤكداً أن إدارة البلد تتطلب كفاءات نزيهة. وقال الإعلامي محمد علي الطويل في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "إنه ليس بجديد فشل الحكومة في عقد جلسة بكامل وزرائها لأن تشكيلها منذ البداية لم يكن بمعيار الكفاءة بل بالمحاصصة السياسية التي هي أساس تباين أعضائها واختلافهم الذي أثر على عملها بشكل كبير حتى اوصلها إلى ماهي فيه اليوم". نص المنشور: ليس بجديد فشل الحكومة في عقد جلسة بكامل وزرائها لان تشكيلها منذ البداية لم يكن بمعيار الكفاءة بل اقتصر على المحاصصة السياسية التي هي اساس تباين اعضاؤها واختلافهم الذي أثر على عملها بشكل كبير حتى اوصلها إلى ماهي فيه اليوم. إدارة البلد تتطلب كفاءات نزيهة قادرة على العطاء واخراجنا من الوضع المزري الذي لا يُحسد عليه كفاءات تنظم كل موارد البلد وتدرك الاولويات انطلاقًا من مصلحة البلد العامة فوق كل المصالح لهذا نطالب اولًا بإجراء تعديلات في الرئاسة والاكتفاء برئيس ونائب له ثم تشكيل حكومة كفاءات يكون معيار الكفاءة والنزاهة والقدرة على العطاء اساس الاختيار للوزراء. بتقديري الشخصي ان الحديث عن التعديلات الوزارية او تغيير الحكومة بالكامل بتقديري غير مجدي في ظل تباينات الرئاسة وتأثيراتها السلبية على السلطات الادنى.

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