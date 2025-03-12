شكرا لقرائتكم خبر عن تزيد فرص الموت المبكر.. الكشف عن مخاطر الإفراط في تناول الزبدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جمة حصرية: كشفت دراسة جديدة، عن مخاطر الإفراط في تناول الزبدة، والتي قد تزيد من فرص الموت مبكرا بسبب زيادة خطر الإصابة بالسرطان. وأوضحت الدراسة، أن الإفراط في تناول الزبدة قد يجعلك تموت مبكرًا، في حين أن تناول الزيوت النباتية يزيد من عمرك. واكتشف باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الزبدة هم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 15% مقارنة بأولئك الذين يتناولون كمية أقلوتوصل الباحثون، إلى أن استبدال الزبدة بالزيوت النباتية، جعل الناس أقل عرضة للوفاة بنسبة 20 في المائة تقريبًا، بحسب ديلي ميل. وأشار الباحثون، إلى أن الزبدة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وتحتوي على بعض الأحماض الدهنية المتحولة ولكنها تحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الدهون المتعددة غير المشبعة. وأوضحوا أن زيوت فول الصويا غير المهدرجة وزيت الكانولا والزيتون تحتوي على نسبة منخفضة من الأحماض الدهنية المشبعة ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة. وفي الوقت نفسه، رغم الفوائد المحتملة للزيوت النباتية، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن زيوت البذور، مثل زيت عباد الشمس وبذور اللفت والذرة وبذور العنب، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والاكتئاب وحتى ألزهايمر. ويعتقد أن هذا التأثير يعود إلى احتواء زيوت البذور على مستويات مرتفعة من أحماض أوميغا 6 الدهنية، التي قد تؤدي إلى تعزيز الالتهابات في الجسم، ما يساهم في نمو الأورام ويحد من قدرة الجسم على مكافحة السرطان. وفي دراسة نشرت في مجلة علم الأورام السريري، وجد الباحثون أن الرجال المصابين بسرطان البروستات المبكر الذين استبعدوا زيوت البذور من نظامهم الغذائي واستبدلوها بمصادر غنية بأحماض أوميغا 3، مثل السلمون، شهدوا تباطؤا في تقدم المرض. Share on ...

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