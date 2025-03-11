شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يعطل رحلة لليمنية ويجبر الطائرة على نقله إلى عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بر رئيس المجلس الانتقالي طائرة لشركة الخطوط اليمنية في مطار عدن ، على نقله مع عدد من قيادات الانتقالي الى مطار عتق في محافظة شبوة . وقالت مصادر مطلعة ان الانتقالي طلبت من الطائرة نقل الزبيدي وقيادات المجلس ، وان مكتب اليمنية حاول الاعتذار كون الطائرة كانت على وشك نقل مسافرين ومعتمرين الى مطار جدة ، الا ان الانتقالي ارسل قوات الى المطار وطلبت من المسافرين والمعتمرين المغادرة . وأضافت المصادر ان الزبيدي وقيادات الانتقالي استقلت الطائرة عنوة وأجبرتها على التوجه الى مطار عتق ، في وقت تم تعطيل رحلة جدة .

كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يعطل رحلة لليمنية ويجبر الطائرة على نقله إلى عتق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.