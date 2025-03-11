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عدن - ياسمين التهامي - صح المختصون مرضى ضغط الدم بضرورة استشارة الطبيب الذي يتمكن من تشخيص الحالة، ويحدد إمكانية الصيام في شهر رمضان المبارك، إذ يمكن أن يكون ذلك آمناً لمن يتناولون أدويتهم بانتظام، ومن لا يعانون اضطرابات في القراءات الخاصة بضغط الدم، بحيث يكون معدل الضغط لديهم تحت السيطرة، فيما ينصح الأطباء بعض الحالات بعدم وتالياً يقدّم الاستشاري في أمراض القلب في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتور خلدون طه، خمس نصائح وإرشادات مهمة لمرضى الضغط، من أجل صيام صحي وآمن خلال الشهر الكريمالصفحة الرئيسة الفجر 05:15 الرئيسة رمضان الخير نصائح صحية متوفر في App Store متوفر في Google Play huawei مجاناً يُمكنك الاشتراك الآن بنشرتنا البريدية لتبقى على اطلاع بأبرز الأخبار والمواضيع البريد الإلكتروني الاسم 5 إرشادات مهمة لمرضى ضغط الدم في رمضان صورة2/2 المصدر: ديانا أيوب - دبي التاريخ: 06 مارس 2025 ينصح المختصون مرضى ضغط الدم بضرورة استشارة الطبيب الذي يتمكن من تشخيص الحالة، ويحدد إمكانية الصيام في شهر رمضان المبارك، إذ يمكن أن يكون ذلك آمناً لمن يتناولون أدويتهم بانتظام، ومن لا يعانون اضطرابات في القراءات الخاصة بضغط الدم، بحيث يكون معدل الضغط لديهم تحت السيطرة، فيما ينصح الأطباء بعض الحالات بعدم الصيام. وتالياً يقدّم الاستشاري في أمراض القلب في مستشفى فقيه الجامعي، الدكتور خلدون طه، خمس نصائح وإرشادات مهمة لمرضى الضغط، من أجل صيام صحي وآمن خلال الشهر الكريم. 1- استشارة طبية لابد من استشارة الطبيب قبل البدء في صيام شهر رمضان، ومعظم مرضى القلب ومرضى ضغط الدم يمكنهم الصيام، لكن القرار يتخذ مع الطبيب المعالج، نظراً إلى حالة المريض وعدم وجود اضطرابات في القراءات الخاصة بضغط الدم على مدار اليوم، ولابد من مراعاة النظامين الغذائي والعلاجي خلال فترات الصيام، من أجل الحفاظ على القراءات الجيدة لضغط الدم. 2- مواعيد الأدوية قد يتطلب الصيام التبديل في مواعيد الأدوية، أو حتى احتمالية وجود أعراض جانبية للأدوية في حال الصيام، لذا يجب تناولها في الأوقات المناسبة، لأن فترة الصيام تزيد على 13 ساعة، وهناك مساحة زمنية تصل فقط إلى 10 ساعات كي يتمكن خلالها المريض من تناول أدويته، لذلك يجب الحديث بالتفصيل مع الطبيب حول مواعيد الأدوية وجدولها الذي يتوزع بين الإفطار والسحور، أما الجرعات، فعادة لا تتغير في شهر رمضان. 3- الملح.. العدو الأول يجب أن يحرص مرضى الضغط على نظامهم الغذائي خلال شهر رمضان، لاسيما في ما يتعلق بنسبة الملح الموجود في الأكل، لأن الملح هو العدو التقليدي والأول بالنسبة لمرضى القلب بشكل عام، ومرضى الضغط على نحو خاص، وغالباً ما تحتوي الولائم الرمضانية، خصوصاً عند الإفطار خارج المنزل، سواء في العزائم أو المطاعم، على كميات عالية من الملح، تتسبب في مشكلات الضغط للمرضى، ويجب قدر الإمكان الاعتدال في الملح لتجنّب المضاعفات التي قد يسببها. 4- مراقبة دائمة على مريض الضغط مراقبة الوزن وضغط الدم، وفي حال كانت المراقبة أسبوعية في أيام السنة العادية، يجب أن تتحول إلى مراقبة يومية للضغط خلال شهر رمضان، وعند حدوث أي اختلاف في القراءات الخاصة بمعدل الضغط، على المريض التواصل مع الطبيب مباشرة، وتبدل أرقام معدل ضغط الدم بشكل سريع، يكون مؤشراً سلبياً، يتطلب مراجعة الطبيب الذي قد يمنع المريض من مواصلة الصيام تبعاً لوضعه الصحي. 5- رياضة خفيفة يلجأ كثيرون إلى ممارسة الرياضة في فترة ما قبل الإفطار، أو الرياضة العنيفة بعد الإفطار، لكن ينصح مرضى الضغط بممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار، كما لا ينصح بممارسة الرياضة التي تؤدي إلى فقدان السوائل سريعاً، وبالتالي فقد الأملاح، ما يسبب الانخفاض في الضغط، وينصح مرضى الضغط بممارسة رياضة المشي أو المشي السريع قليلاً بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات.

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