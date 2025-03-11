شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب وهو يؤدي صلاة التراويح بالمسجد .. فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في لحظة عصيبة أبكت القلوب، توفى شاب خلال أدائه لـ صلاة التراويح في المسجد في المنيا جنوب مصر .
وكشفت كاميرات المراقبة لحظات مؤثرة عاشها الشاب قبل وفاته وهو يؤدي صلاة التراويح .
وأظهرت الكاميرات الشاب وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويحتضر بعدما سقط أرضًا وهو يصلي، في خاتمة يتمناها الجميع.
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الرواد عن حزنهم الشديد على وفاة الشات، داعيين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه .
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