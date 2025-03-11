شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي سعودي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف ماذا سيحدث بعد انتهاء المهلة التي وضعها الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السياسي السعودي علي العريشي: ‏من الغريب أن تجد من يعتقد بأن ميليشيات الحوثي لن تقطع الطريق على السفن في البحر الاحمر بعد انتهاء المهلة التي وضعها عبدالملك الحوثي ..

واضاف:باعتقادي أنهم سيقطعون طريق السفن التجارية من باب المندب وسواحل البحر الاحمر وستصل ضرباتهم حتى أطراف بحر العرب، وقد يطلقون الصواريخ والمسيرات باتجاه السفن والبارجات وربما حتى باتجاه اسرائيل، وهذا طبيعي ومتوقع.

وتابع: لأن الحوثيين في هذه المرحلة بحاجة ماسة الى حرب تخرجهم من حالة الموت السريري الذي تضعهم فيه العقوبات الاقتصادية الامريكية.

وأشار إن حالة اللا سلم واللا حرب المتزامنة مع تشديد العقوبات على أي دولة أو كيان يتعامل مع الحوثيين يعني موتاً بطيئاً للجماعة، بينما الحرب يمكن أن توفر المقاتلين المتأثرين بالبروباجندا الحوثية، كما يمكنها توفير الاموال من خلال الجبايات أو ما يعرف بالمجهود الحربي.

واختتم: والأهم من ذلك كله هو أن الحرب تعتبر إحدى طرق التفاوض التي قد تنتهي بحل سياسي يضمن للميليشيات البقاء على قيد الحياة على الأقل .