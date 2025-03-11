عاجل : اشتباكات عنيفة في هذه المحافظة الجنوبية وسقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الاليات "صور"

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين قبليين،في خشعة محافظة حضرموت . واندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قبلييين . فيما أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإحراق أطقم عسكرية.

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