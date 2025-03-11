شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من هذه العادة في رمضان: تسبب جرثومة المعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك عادة خاطئة شائعة في شهر رمضان تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العادة الخاطئة التي يقصدها هي "تناول الطعام خارج المنزل".وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "إذا كان الشخص الذي يحضّر الطعام مصابًا بجرثومة المعدة، وقام بالعطس، قد ينقل العدوى إلى الأكل، لأن البكتيريا الحلزونية تنتقل عبر اللعاب". وأكمل: "إذا لم يقم مريض بغسل يديه بالماء الجاري والصابون بعد استعمال المرحاض، قد ينقل العدوى إلى الطعام أثناء تحضيره"، مشيرًا إلى أن البراز من طرق انتقال البكتيريا الحلزونية إلى المعدة".وأكد أن أدوات المائدة التي يتشارك فيها العديد من الأشخاص عند تناول الطعام خارج المنزل، مثل الملاعق والصحون والأكواب، قد تؤدي إلى الإصابة بجرثومة المعدة، إذا استخدمها شخص يعاني من البكتيريا الحلزونية.

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