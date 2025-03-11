شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها في السحور...5 أطعمة لتنقية جسمك من السموم والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت ترغب في اغتنام شهر رمضان للحصول على جسم خالٍ من السموم، هناك أطعمة احرص على تناولها في وجبة السحور بشكل يومي.

يستعرض "جهينة يمن " في التقرير التالي، أفضل أطعمة لتنقية الجسم من السموم لوجبة السحور، وفقًا لموقع "healthshots".



أطعمة لتنقية الجسم من السموم في السحور1- الخضراوات الورقيةتلعب الخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب، دورًا كبيرًا في تنقية الجسم من السموم، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية.

2- الكركميجب إضافة الكركم إلى الطعام أثناء الطهي، لأنه يتميز بمحتواه العالي من مادة الكركمين، التي تساعد على تقوية المناعة وتثبيط نشاط الشوارد الحرة وتعزيز إنتاج الإنزيمات المسئولة عن طرد السموم بالجسم.3- الحبوب الكاملةللحصول على جسم خالٍ من السموم، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والشعير والشوفان والشعير، في النظام الغذائي اليومي، لاحتوائها على الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.وتساعد الحبوب الكاملة أيضًا على تحسين الهضم وضبط مستويات سكر الدم وإمداد الجسم بالطاقة.

4- التوتيحتوي التوت بمختلف أنواعه على مستويات مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تنقية الجسم من السموم وحماية الخلايا من التلف الناتج عن نشاط الشوارد الحرة.5- الفواكه الحمضيةتشتهر الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، بقدرتها الكبيرة على تقوية الجهاز المناعي، لكنها تساهم أيضًا في طرد السموم من الجسم، لاحتوائها على مركبات الفلافونويد والليمونويد.