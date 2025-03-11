شكرا لقرائتكم خبر عن يقي من تصلب الشرايين.. طبيب ينصح بتناول هذا الطعام يوميا بالسحور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحرص الكثيرون على تناول أطعمة صحية ومتوازنة خلال وجبتي الإفطار والسحور للحفاظ على صحتهم، وهناك العديد من الأطعمة المفيدة للقلب يمكن تناولها خلال السحور، والتي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الدوري وتوفير الطاقة اللازمة طوال اليوم.

أفضل الأطعمة خلال السحورويستعرض

موقع «جهينة يمن » السطور التالية أبرز الأطعمة التي يمكن تناولها خلال وجبة السحور وتتضمن مكونات غنية بالألياف، الفيتامينات، والمعادن،

التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وفقا للدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب القومي الأسبق.كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي، عن أفضل الأطعمة التي يفضل تناولها خلال وجبة السحور لتفادي بعض المضاعفات الصحية، بالإضافة إلى فوائدها المتعددة على صحة الجسم.فوائد الفول الغذائيةوأوضح جمال شعبان، في حديثه مع «الكونسلتو»، أن الفول يعد من الخيارات المثالية للسحور، حيث يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية ويحميه من العديد من الأمراض.وأشارجمال شعبان إلى أن الفول غني بالبروتينات والألياف والحديد وفيتامين "B"، مما يجعله من الأطعمة المثالية لتزويد الجسم بالطاقة والعناصر الأساسية.أهمية الفول للجسموأضاف عميد المعهد القومي للقلب الأسبق ، أن الفول يساعد في الوقاية من مرض السكري، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البروتين النباتي والألياف، كما أنه يعزز هرمونات الجهاز الهضمي ويحفز إفراز الأنسولين.وتابع شعبان أن الفول له دور مهم في الوقاية من تصلب الشرايين ورفع مستويات الكولسترول الضار، كما يسهم في الوقاية من الجلطات القلبية، بفضل الألياف ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها، كما أن الفول يساهم في الوقاية وعلاج التهابات الأعصاب والأنيميا.

