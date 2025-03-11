شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف إرث عائلة السلاح لتعزيز التهريب...رشيد مناع في المخابرات الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عينت جماعة الحوثي رشيد فارس مناع، نجل تاجر السلاح المدرج على القوائم السوداء، مسؤولًا بارزًا في جهاز الأمن والمخابرات التابع لها.



ويتولى مناع مسؤولية "الدائرة التاسعة"، التي تشرف على العمليات الخارجية للجماعة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والتمويلات غير المشروعة.



ويشير تقرير "ديفانس لاين" إلى أن مناع يدير شركة تجارية يُعتقد أنها واجهة لأنشطة مالية غير قانونية.



وينحدر مناع من عائلة اشتهرت بتجارة السلاح، حيث كان والده فارس مناع لاعبًا رئيسيًا في سوق السلاح غير الشرعي، ومتورطًا في تهريب الأسلحة إلى جماعات مسلحة مثل حركة الشباب الصومالية.