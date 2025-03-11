شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع قرب المهلة التي منحها زعيمهم لاسرائيل...الحوثيون يجرون تجارب على صواريخ جديدة بمدى 600 كلم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �جرت جماعة الحوثيين تجارب صاروخية جديدة على محركات صواريخ مُهربة حديثًا، وذلك شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وكشفت مصادر مطلعة أن التجارب تمت في منطقتي الغولة وقاع البون بمحافظة عمران، وشملت تجربتين ناجحتين لمحركين تم تركيبهما على هياكل صواريخ معدلة محليًا.

وأوضحت المصادر أن هذه المحركات الجديدة ستمنح الحوثيين القدرة على استهداف أهداف تبعد ما لا يقل عن 600 كيلومتر، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا في القدرات العسكرية للجماعة.

كما أشارت المصادر إلى أن خبراء أجانب وفنيين يمنيين يعملون بشكل مكثف على تركيب هذه المحركات في هياكل الصواريخ، دون الكشف عن تفاصيل حول طريقة التهريب أو الكميات التي حصلت عليها الجماعة.

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