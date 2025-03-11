شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...عيدروس الزبيدي يجبر قائد كبير في الشرعية على الاستقالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال مدير الثقافة بالضالع علي محسن سنان:بناء على ما طلبه الاخ القائد عيدروس قاسم الزبيدي من كل المسؤولين في محافظة الضالع بتقديم استقالاتهم في حالة عدم قدرتهم على العمل والتفاني لصالح الضالع

واضاف:اقول وبكل احترام لذاتي اضع امام الجميع استقالتي من وظيفتي المكلف بها كمدير عام الثقافة وهو تحت تصرفكم فلم يعد لدي ما اقدمه

واختتم:وادعو مخلصا الزملاء الى فعل ذلك فوالله انه لفعل الصواب ماذا عملنا وماذا نفعنا نحن عبء على الضالع لو تعلمون ليس مزايدة وليس انتهازية ولكني اقول الحق والصدق

اول مدير عام تحت التكليف يستقيل والسلام



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