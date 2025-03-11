شكرا لقرائتكم خبر عن ستواجه اليمنيين بشأن السفر...صحفي يكشف عن كارثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الصحفي العدني عبدالرحمن انيس: تنبيه الى الحكومة اليمنية حظر سفر جديد يشمل اليمن

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إعادة تفعيل حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مع توسيع القائمة لتشمل اليمن ..

ومن المتوقع بدء التنفيذ الأسبوع المقبل

واضاف: في 2017، خسر آلاف اليمنيين فرصهم بسبب قرار مماثل، والتاريخ يعيد نفسه

لذا، نوجه نداءً عاجلًا للحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات لحماية المواطنين عبر:

واختتم: تحرك دبلوماسي فوري للتفاوض حول استثناءات وتسهيلات تحسين إجراءات التحقق الأمني لضمان موثوقية وثائق السفر توعية المواطنين بشروط السفر ومتطلبات التأشيرة دعم قانوني للمتضررين ⚖️ لمساعدتهم في تقديم الطعون وإيجاد حلول بديلة الصمت لم يعد خيارًا .. قرار كهذا يستدعي تحركًا سريعًا لتفادي كارثة إنسانية جديدة.



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